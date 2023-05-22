Тренер «Фейенорда» может возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Фейенорда»может занять аналогичную должность в

По информации De Telegraaf, нидерландский специалист готов возглавить «Тоттенхэм».

В ближайшее время руководство лондонского клуба официально обратится к «Фейенорду» по поводу возможного назначения Слота, сообщает The Athletic.

«Тоттенхэму» придется выплатить клубу из Роттердама семь миллионов евро, которые указаны в качестве отступных в контракте 44-летнего тренера.

«Фейенорд» в текущем сезоне стал чемпионом Нидерландов под руководством Слота, а в прошлом дошел до финала Лиги конференций.

Напомним, после увольнения Антонио Конте временным тренером «Тоттенхэма» до конца сезона стал Райан Мэйсон.