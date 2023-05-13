«Тоттенхэм» не заинтересован в назначении Нагельсманна

не планирует назначатьна пост главного тренера.

По информации Sky Sports, у руководства лондонского клуба не было встреч и переговоров с немецким специалистом.

Источник утверждает, что приоритетом «Тоттенхэма» является назначение Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

Ранее сообщалось, что Алонсо также входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала». В испанской прессе неоднократно появлялась информация о том, что Карло Анчелотти покинет «Королевский клуб», если команда не выиграет Лигу чемпионов.