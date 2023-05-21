ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мовсар ЕвлоевЕвлоеву рано драться с Волкановски. Мовсар не ровня Алексу
  • 13:03
    • Писарский выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Уралом»
    Все новости спорта

    Писарский выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Уралом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Урал
    Стали известны составы на матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Урал».

    «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

  • Прямая трансляция матча Крылья Советов — Урал
  • Читайте по теме

    • Матч между этими командами состоится 21 мая в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.

    «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 26-ю очками в активе. «Урал» — на 11-й строчке (30).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и ЦСКА определить сильнейшего?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Медведев разнесет Руне и впервые выиграет грунтовый «Мастерс»?
  • Руне — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Манчестер Сити» отпразднует чемпионство
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Руне — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры