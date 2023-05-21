Писарский выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Уралом»

Стали известны составы на матч 28-го тура российской Премьер-лиги

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Матч между этими командами состоится 21 мая в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 26-ю очками в активе. «Урал» — на 11-й строчке (30).