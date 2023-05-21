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    «Крылья Советов» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Урал»
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    Игорь Осинькин
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Мая 2023 года
    Крылья Советов
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    •  Крылья Советов 14:00 Урал Урал
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    «Крылья Советов»

    Самарцы скатились до борьбы за выживание. «Крылышки» упали в зону стыков, однако могут поправить свое положение.

    Вот только с атакой команды Игоря Осинькина не все позитивно. В 27 матчах самарцы забили всего лишь 27 мячей.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Урал

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  • 1.903.603.95Бонус$9500
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    В своем последнем поединке «Крылья Советов» добыли 1 балл. Самарцы дома расписали мировую с набравшим ход «Локомотивом» (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Последнюю свою викторию «Крылья Советов» добыли еще полтора месяца назад. Самарцам срочно нужно побеждать, иначе перспектива остаться в стыках явно не улыбается.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Крылья Советов» имеют все шансы выбраться из непростой турнирной ситуации, к тому же играют с одним из прямых конкурентов.

    «Урал»

    «Урал» занимает 11 место, однако еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Плотность внизу таблицы высокая, и за 3 тура до финиша команда опережает зону стыков лишь на 4 очка.

    «Урал» имеет явные и давние проблемы с реализацией. В 27 матчах команда забила всего лишь 29 мячей.

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    • В предыдущем туре команда добыла три важнейших балла. Дома «Урал» переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    Правда, после того «Урал» уступил «Краснодару» (2:1) в финале пути регионов Кубка России. Между тем, в чемпионате команда мотивирована избежать стыков.

    Гости постараются добыть положительный результат. Наверняка «Урал» вполне устроит даже ничья на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Урала» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.76.

    Обе команды мотивированы избежать стыков, и наверняка намерены искать счастья в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.

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    «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. В Самаре не будет проблем с голами
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