«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы скатились до борьбы за выживание. «Крылышки» упали в зону стыков, однако могут поправить свое положение.

Вот только с атакой команды Игоря Осинькина не все позитивно. В 27 матчах самарцы забили всего лишь 27 мячей.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Урал 1X2Новым игрокам 1.903.603.95Бонус$9500

В своем последнем поединке «Крылья Советов» добыли 1 балл. Самарцы дома расписали мировую с набравшим ход «Локомотивом» (1:1).

Все прогнозы на РПЛ

Последнюю свою викторию «Крылья Советов» добыли еще полтора месяца назад. Самарцам срочно нужно побеждать, иначе перспектива остаться в стыках явно не улыбается.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Крылья Советов» имеют все шансы выбраться из непростой турнирной ситуации, к тому же играют с одним из прямых конкурентов.

«Урал»

«Урал» занимает 11 место, однако еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Плотность внизу таблицы высокая, и за 3 тура до финиша команда опережает зону стыков лишь на 4 очка.

«Урал» имеет явные и давние проблемы с реализацией. В 27 матчах команда забила всего лишь 29 мячей.

В предыдущем туре команда добыла три важнейших балла. Дома «Урал» переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.

Правда, после того «Урал» уступил «Краснодару» (2:1) в финале пути регионов Кубка России. Между тем, в чемпионате команда мотивирована избежать стыков.

Гости постараются добыть положительный результат. Наверняка «Урал» вполне устроит даже ничья на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.97.

На викторию «Урала» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.76.

Обе команды мотивированы избежать стыков , и наверняка намерены искать счастья в атаке.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.