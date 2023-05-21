«Крылья Советов»
Самарцы скатились до борьбы за выживание. «Крылышки» упали в зону стыков, однако могут поправить свое положение.
Вот только с атакой команды Игоря Осинькина не все позитивно. В 27 матчах самарцы забили всего лишь 27 мячей.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Урал
В своем последнем поединке «Крылья Советов» добыли 1 балл. Самарцы дома расписали мировую с набравшим ход «Локомотивом» (1:1).
Последнюю свою викторию «Крылья Советов» добыли еще полтора месяца назад. Самарцам срочно нужно побеждать, иначе перспектива остаться в стыках явно не улыбается.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Крылья Советов» имеют все шансы выбраться из непростой турнирной ситуации, к тому же играют с одним из прямых конкурентов.
«Урал»
«Урал» занимает 11 место, однако еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Плотность внизу таблицы высокая, и за 3 тура до финиша команда опережает зону стыков лишь на 4 очка.
«Урал» имеет явные и давние проблемы с реализацией. В 27 матчах команда забила всего лишь 29 мячей.
В предыдущем туре команда добыла три важнейших балла. Дома «Урал» переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.
Правда, после того «Урал» уступил «Краснодару» (2:1) в финале пути регионов Кубка России. Между тем, в чемпионате команда мотивирована избежать стыков.
Гости постараются добыть положительный результат. Наверняка «Урал» вполне устроит даже ничья на выезде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.97.
На викторию «Урала» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.76.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.