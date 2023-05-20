Промес о чемпионстве «Зенита»: Пора с этим заканчивать — трофеи должны оставаться в Москве

Нападающий «Спартака»высказался о противостоянии с

«Мы просто обязаны исправиться. Много говорить о "Зените" я не хочу. Это ведь даже не дерби. ЦСКА — да. Но не "Зенит". Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду.

Лично для меня матчи с армейцами принципиальнее! "Зенит" хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве», — приводит слова нидерландца пресс-служба красно-белых.

Промес также объяснил, почему недавние матчи с «Зенитом» получились самыми конфликтными.

«А потому что "Зенит" нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы? Пять? Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше "Спартака" и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать "Зениту", кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию.

И все в "Спартаке" должны жить этой целью. О’кей, "Зенит", ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. Я вернулся в "Спартак" помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чем нужно помнить всегда», — добавил Промес.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.