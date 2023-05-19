«Енисей» получил лицензию РФС-1 для участия в стыковых матчах и РПЛ

Красноярскийсообщил о получении лицензии РФС‑1, которая позволит клубу сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, если команда туда попадет.

«Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.

Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!» — отмечается в сообщении клуба.

После 31 тура Первой лиги в турнирной таблице лидирует «Балтика» (64 балла), следом идет «Рубин» (62 очка), тройку лидеров замыкает владикавказская «Алания» (55), «Енисей» расположился на четвертой строчке с 49 баллами в активе.