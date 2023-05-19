«Севилья» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграла(2:1) и вышла в финал Лиги Европы.

Первый гол в матче забили гости. На 65-й минуте встречи нападающий «Ювентус» Душан Влахович совершил удар из пределов штрафной площади прямо по центру ворот.

Спустя всего 5 минут «Севилье» удалось сравнять счет. Полузащитник команды Сусо получил мяч и нанес удар в левый угол ворот — 1:1.

Команды не смогли выявить победителя в основное время матча. В дополнительном времени, на 95-й минуте встречи полузащитник «Севильи» Эрик Ламела после отличного навеса головой переправил мяч в ворота — 2:1.

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Севилья — Ювентус 2:1 Голы: 0:1 Душан Влахович (65'), 1:1 Сусо (71'), 2:1 Эрик Ламела (95') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас (Алехандро Гомес, 106'), Луак Баде, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Фернандо, Иван Ракитич, Лукас Окампос (Эрик Ламела, 70'), Оливер Торрес (Сусо, 62'), Бриан Хиль (Гонсало Монтьель, 100'), Юссеф Эн-Несири Ювентус: Сэмюэл Айлинг Джуниор (Филип Костич, 86'), Мойзе Кин (Душан Влахович, 64'), Анхель Ди Мария (Федерико Кьеза, 63'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Фабио Миретти, 86'), Николо Фаджоли (Леандро Паредес, 41'), Хуан Куадрадо (Аркадиуш Милик, 106'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Мойзе Кин (11'), Маркос Акунья (57'), Данило (105'), Маркос Акунья (115'), Сусо (117'), Леандро Паредес (117'), Гонсало Монтьель (120 + 4')

По сумме двух встреч «Севилья» прошла «Ювентус» (1:1 и 2:1) и вышла в финал Лиги Европы. В заключительном матче турнира команда сыграет с итальянской «Ромой».