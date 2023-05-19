Фернандо: «Севилья» была в очень сложной ситуации, но за два месяца все изменилось

Полузащитник «Севильи»прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в ответном полуфинальном поединке Лиги Европы.

«Это был очень странный сезон, когда мы много боролись и были в очень сложной ситуации. Но за два месяца все изменилось, и теперь есть эйфория от выхода в финал.

Каждый игрок важен — они выходят на поле и приносят пользу. Наш тренер Мендилибар заслуживает похвалы, так как он всех нас заводит», — цитирует Фернандо пресс-служба УЕФА.

Первый матч в Турине завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал турнира, где сыграет с итальянской «Ромой». Финальный матч пройдет 31 мая в Будапеште.