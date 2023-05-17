Модрич: «Реал» близок к историческому достижению

Полузащитник «Реала»поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я с нетерпением жду стартового свистка. Хочу как следует насладиться этим моментом. Нам не терпится поскорее выйти на поле. Мне очень спокойно в команде Карло Анчелотти. Я чувствую себя уверенно. Надеюсь, мы сможем показать хорошую игру и пробиться в еще один финал.

Конечно, я думаю о шестом кубке Лиги чемпионов. Это добавляет мне мотивации. Но "Реал" сам по себе хорошая мотивация, не важно, в каком турнире ты играешь. Мы близки к историческому достижению», — цитирует хорвата пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в среду, 17 мая. Начало — в 22:00 по мск. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.