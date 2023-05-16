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    Мане вернется в АПЛ

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    Нападающий «Баварии» Садио Мане после завершения сезона вернется в английскую Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

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    По данным источника, только английские клубы готовы удовлетворить финансовые запросы сенегальского футболиста.

    В «Баварии» Мане зарабатывает около 20 миллионов евро за сезон.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» решила продать Мане. Репутация Садио в мюнхенском клубе серьезно пострадала после конфликта с Лероем Сане. В матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» между игроками случилась словесная перепалка. Вскоре после игры Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

    В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 24 матча, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

    Напомним, до перехода в «Баварию» летом 2022 года Мане выступал за «Ливерпуль».

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