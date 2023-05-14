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    «Сочи» вырвал победу у «Ростова» в матче РПЛ

    «Сочи» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Сочи» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Единственный гол был забит только на 89-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Ростов 1:0
    Гол: 1:0 Тимофей Шипунов (89') Сочи: Денис Адамов, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе, Артур Юсупов Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Данила Прохин, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Иван Комаров, Николай Комличенко, Хорен Робертович Байрамян Предупреждение: Виктор Мелёхин (42')

    После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ (37 очков). «Ростов» — на 3-й позиции (50).

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