«Сочи» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит только на 89-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Ростов 1:0 Гол: 1:0 Тимофей Шипунов (89') Сочи: Денис Адамов, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе, Артур Юсупов Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Данила Прохин, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Иван Комаров, Николай Комличенко, Хорен Робертович Байрамян Предупреждение: Виктор Мелёхин (42')

После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ (37 очков). «Ростов» — на 3-й позиции (50).