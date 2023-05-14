«Кубань» — «Динамо» Махачкала: счет матча 0:1, обзор гола

«Динамо» Махачкала — «Кубань» Фото: dinamo-mx.ru
Единственный гол был забит на 29-й минуте встречи. Отличился защитник «Динамо» Олег Красильниченко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Динамо-Махачкала 0:1
Гол: 0:1 Олег Красильниченко (29') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Арсен Адамов, Азат Байрыев, Валерий Чуперка, Максим Лаук, Илья Мосейчук, Даниил Родин, Максим Сидоров, Алексей Смирнов, Сослан Таказов Динамо-Махачкала: Дмитрий Терновский, Alibekov M., Эрбол Атабаев, Кирилл Боженов, Никита Глушков, Камиль Ибрагимов, Шамиль Исаев, Сослан Кагермазов, Олег Красильниченко, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Предупреждения: Сослан Кагермазов (40'), Азат Байрыев (64')
После этого матча «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги (46 очков). «Кубань» — на 15-й позиции (33).