«Крылья Советов» — «Локомотив»: счет матча 1:1

В матче 27-го тура российской Премьер-лигисыграли вничью 1:1.

На гол Дмитрия Цыпченко гости ответили точным ударом Вилсона Изидора.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Локомотив 1:1 Голы: 1:0 Дмитрий Цыпченко (41'), 1:1 Вильсон Изидор (48') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Зуев, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Гленн Бейл, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Франсуа Камано, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Иван Игнатьев Предупреждения: Артём Карпукас (28'), Иван Игнатьев (32'), Сергей Бабкин (67'), Вильсон Изидор (83'), Бенхамин Гарре (89'), Юрий Горшков (90+7')

Календарь и таблица РПЛ

Таким образом, «Локомотив» имеет в своём активе 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» теперь 26 пунктов и двенадцатая позиция.