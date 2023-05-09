Серия А. Первая игра в статусе чемпиона

«Наполи» сыграл первый матч в качестве победителя Серии А. Экс-чемпион «Милан» подтянулся к зоне Лиги чемпионов. А «Сампдория» покидает высший эшелон итальянского чемпиона. До окончания сезона осталось сыграть 4 тура.

Изменения в турнирной таблице

«Ювентус» поднялся на второе место в таблице после матчей 34-го тура чемпионата Италии, на третью строчку опустился «Лацио». Местами поменялись «Милан» (5 место) и «Аталанта» (6 место).

Сразу на три строчки вверх турнирной таблице взлетел «Удинезе» и расположился на 9-м месте. От этого успеха вниз скатились «Болонья» (10 место), «Монца» (11 место) и «Торино» (12 место). Также рокировка произошла между «Эмполи» (14 место) и «Салернитаной» (15 место).

Календарь и таблица Серии А

Зону вылета покинула «Верона», поднявшись на спасительное 17 место. Таким образом в группу аутсайдеров опустилась «Специя».

Первая игра чемпиона

«Наполи» провёл первый матч в статусе чемпиона Италии. В рамках минувшего 34-го тура неаполитанцы с минимальным счётом переиграли «Фиорентину» (1:0). Виктор Осимхен реализовал пенальти на 74-й минуте встречи.

Виктор Осимхен, игрок «Наполи» globallookpress.com

Таким образом «адзурри» набрали 83 очка, увеличив преимущество над конкурентами до 17 баллов. В оставшихся матчах Серии А «Наполи» сыграет «Монцой», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

Битва за еврокубки

«Ювентус» взобрался на вторую строчку чемпионата после победы над «Аталантой» (2:0). Обыграли одного из главных своих конкурентов. На 56-й минуте встречи счёт открыл Сэмюэл Айлинг-Джуниор. В компенсированное арбитром время голом отметился Душан Влахович. В итоге «Старая синьора» набрала 66 очков.

А вот «Лацио» скатился на одну строчку и теперь занимает третье место. Римский коллектив проиграл в 34-м туре, уступив «Милану» (0:2).

У римлян осталось 64 балла, а «россонери» аккумулировали 61 очко и поднялись на 5 строчку. В турнирной таблице удалось обойти «Аталанту».

В минувшем туре победы добился «Интер», миланский клуб нанёс поражение «Роме» (2:0). В составе победителей результативностью отметились Федерико Димарко и Ромелу Лукаку. В итоге «Интер» заработал 63 очка и сохранил место в топ-4 Серии А.

Ромелу Лукаку, игрок «Интера» globallookpress.com

За 4 тура до финиша «Ювентус», «Лацио» и «Интер» занимают позиции, которые могут дать путёвки в Лигу чемпионов. «Милан» пока расположился на пятом месте, которое даёт право сыграть в Лиге Европы.

На выход

По окончании сезона Серию А покинет «Сампдория». В 34-м туре худшая команда итальянского чемпионата потерпела фиаско в матче с «Удинезе» (0:2). В активе «Сампдории» — 17 набранных очков.

Подправил турнирное положение «Кремонезе», в рамках минувшего игрового дня команда добилась победы над «Специей» (2:0). Таким образом футболисты «Кремонезе» набрали 24 балла, но остались на 19 месте. А вот «Специя» с 27 пунктами свалилась в зону вылета и теперь занимает 18 строчку.

В битве за выживание на одну позицию выше поднялась «Верона», команда в гостях переиграла «Лечче» (1:0), заработала 30 баллов и взобралась на спасительное 17 место.

Тур № 35

Матчи следующего тура растянутся на четыре дня. Игры пройдут с 12 по 15 мая включительно. Чемпион «Наполи» отправится в гости к «Монце», игра состоится в воскресенье, 14 мая.

В этот же день «Ювентус» попытается закрепиться на втором месте, если обыграет «Кремонезе».

Все прогнозы на Серию А

Откроет программу 35-го тура матч с участием «Лацио» и «Лечче». Встреча запланирована на пятницу, 12 мая. В субботу в игру вступят два миланских коллектива: «Интер» примет «Сассуоло», а «Милан» отправится в гости к «Специи».