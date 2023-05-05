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    Серия А. «Наполи» — трёхкратный чемпион Италии

    Итоги 33-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Наполи» праднует титул чемпиона Италии
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    «Наполи» праднует титул чемпиона Италии
    «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», тем самым обеспечив себе титул чемпиона Италиии. За 5 туров до окончания сезона неаполитанцы стали недосягаемы для преследователей, отрыв составляет 16 очков.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 33-го тура на пятое место поднялась «Аталанта», взлетев сразу на две строчки. Вниз откатились «Милан» (6 место) и «Рома» (7 место). Поменялись местами «Фиорентина» (8 место) и «Болонья» (9 место).

    Календарь и таблица Серии А

    Две позиции в чемпионате потерял «Сассуоло» (13 место), пропустив вперёд «Торино» (11 место) и «Удинезе» (12 место).

    Новый чемпион

    «Наполи» выиграл титул чемпиона Италии впервые с 1990-го года. 33 года ожидания и вот скудетто отправляется в Неаполь. Весь сезон «адзурри» прошли уверенно, уничтожая на своём пути соперников. В 33-х матчах неаполитанцы выиграли 25 встреч, 5 раз сыграли вничью и лишь 3 игры проиграли.

    В минувшем туре Серии А «Наполи» обменялся голами в гостевом поединке с «Удинезе» (1:1). Однако, этого хватило, чтобы стать чемпионами.Решающий гол, который принёс золото неаполитанцам, забил Виктор Осимхен на 52-й минуте матча.

    Виктор Осимхен и партнёры по «Наполи» празднуют чемпионство
    globallookpress.com

    Таким образом «Наполи» набрал в таблице 80 очков из 99 возможных. В новой роли неаполитанцы ещё проведут пять матчей. С турнирной точки зрения они уже ничего не решают, так что «адзурри» могут концовку сезона сыграть в своё удовольствие.

    Битва за Лигу чемпионов

    Вместе с чемпионством «Наполи» получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Вакантными остались три места, а претендентов шесть.

    «Лацио» и «Ювентус» пока себя чувствуют комфортнее остальных претендентов на ЛЧ. Римский клуб идёт на втором месте с 64 набранными очками. В 33-м туре «Лацио» переиграл «Сассуоло» (2:0). В каждом из таймов по голу забили Фелипе Андерсон и Тома Башич.

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    • «Ювентус» сохранил за собой третье место, в активе туринцев — 63 балла. «Старая синьора» наконец, прервала чёрную полосу игр, обыграв на своей арене «Лечче» (2:1). Всё решилось ещё в первом тайме, голы забили Леандро Паредес и Душан Влахович.

    Два очка разделяют «Интер», «Аталанту», «Милан» и «Рому». За пять туров до финиша на четвёртом лигочемпионском месте пока идёт «Интер». «Нерадзурри» аккумулировали 60 пунктов после разгромной победы над «Вероной» (6:0). В этом противостоянии два мяча в сетку оппонента отправил Лаутаро Мартинес. По голу также забили Эдин Джеко, Хакан
    Чалханоглу и Адольфо Гайч (автогол).

    У остального трио набрано по 58 очков. Однако по дополнительным показателям выше расположилась «Аталанта», заняв пятое место — эта позиция может позволить сыграть в основной сетке Лиги Европы, но не Лиги чемпионов. В рамках минувшего игрового дня «Аталанта» нанесла поражение «Специи» (3:2).

    «Аталанта» — «Специя»
    globallookpress.com

    Шестое место в Серии А занимает «Милан» — это уже квалификация Лиги конференций. «Россонери» едва избежали поражения в матче против одного из аутсайдеров чемпионата — «Кремонезе» (1:1). На 93-й минуте гол забил Жуниор Мессиас.

    Вне зоны еврокубков находится «Рома», которая расположилась на седьмой строчке. Римский клуб не может выиграть уже третий матч подряд. В 33-м туре римляне обменялись голами с «Монцой» (1:1).

    Зона вылета

    Группу аутсайдеров открывает «Верона», которая занимает 18 место, в активе команды 27 очков. В минувшем туре клуб потерпел фиаско в матче с «Интером» (0:6). У «Вероны» ещё есть шансы избежать вылета, так как по соседству расположилась «Специя». У этого клуба тоже 27 набранных балла и 17 строчка.

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    • Хуже обстоят дела у «Кремонезе» (19 место), коллектив на шесть очков отстаёт от зоны спасения с активом в 21 балл. В плачевной ситуации — «Сампдория», которая замыкает турнирную таблицу, набрав за сезон 17 очков.

    Тур № 34

    Первую игру в роли нового чемпиона Италии «Наполи» проведёт дома против «Фиорентины». Игра запланирована на воскресенье, 7 мая.

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    Также в рамках предстоящего игрового дня нас ожидают три поединка с приставкой супер. Между собой сразятся команды со второго по седьмое места.

    Все прогнозы на Серию А

    В субботу, 6 мая «Милан» примет «Лацио», в этот же день «Интер» отправится в гости к «Роме». А 7 мая «Ювентус» отправится на выезд к «Аталанте». Матчи 34-го тура Серии А пройдут с 6 по 8 мая.

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