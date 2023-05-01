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    Серия А. «Салернитана» отсрочила чемпионство «Наполи»

    Итоги 32-го тура чемпионата Италии по футболу

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    Фрагмент матча «Наполи» — «Салернитана»
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    Фрагмент матча «Наполи» — «Салернитана»
    «Наполи» мог уже праздновать титул чемпиона Италии, но «Салернитана» помешала. «Ювентус» подпирает «Лацио», а «Интер» врывается в топ-4 Серии А. До окончания сезона 6 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    «Интер» взлетел на две ступеньки вверх после победы в 32-м туре итальянского чемпионата. «Нерадзурри» расположились на четвёртом месте, обойдя в турнирной таблице «Милан» и «Рому», которые заняли пятое и шестое места соответственно.

    Календарь и таблица Серии А

    Поменялись позициями «Фиорентина» (9 место) и «Монца» (10 место). Рывок вперёд сделал «Сассуоло» (11 место), оставив позади «Торино» (12 место) и «Удинезе» (13 место). В зоне вылета осталось всё без изменений.

    Подарок от «Интера» и робкость «Наполи»

    32-й тур мог поставить точку в вопросе о чемпионстве. «Интер» играл дома против «Лацио» и одержал волевую победу (3:1).

    Миланский клуб проигрывал до 77-й минуты, пока дублем не отметился Лаутаро Мартинес. К тому же в оставшееся игровое время римского визави добил Робин Госенс.

    Лаутаро Мартинес, нападающий «Интера»
    globallookpress.com

    Эта победа принесла «Интеру» 57 очков и четвёртое место в таблице. А ещё миланцы сделали подарок для «Наполи», так как их единственный преследователь в битве за скудетто потерял очки.

    Чтобы выиграть титул чемпиона «Наполи» оставалось лишь одержать победу над «Салернитаной». Все началось хорошо, на 62-й минуте встречи за неаполитанцев гол забил Матиас Оливера. Однако на 84-й минуте поединка гости отыгрались. Равновесие на табло восстановил Булайе Диа (1:1 — итог встречи).

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    • Таким образом «Наполи» набрал 79 очков, а у «Лацио» остался 61 балл. Соперников отделяют 18 пунктов, а играть ещё 6 туров.

    Чёрная полоса «Юве»

    «Старая синьора» не может выиграть четвёртый матч подряд, но по-прежнему удерживает место в топ-3 итальянского первенства. После трёх поражений подряд последовала результативная ничья с «Болоньей» (1:1).

    «Ювентусу» удалось избежать проигрыша в этом противостоянии. На 10-й минуте поединка в составе «Болоньи» отличился Риккардо Орсолини. А на 60-й минуте за туринский клуб голом отметился Аркадиуш Милик.

    Аркадиуш Милик, нападающий «Ювентуса»
    globallookpress.com

    После того как «Юве» обменялся мячами с «Болоньей», команда набрала 60 очков и теперь на один балл отстаёт от второго места, на котором идёт «Лацио».

    Уступчивость «Ромы» и «Милана»

    В топ-6 итальянской Серии А входят «Рома» и «Милан». В 32 туре команды играли в очном поединке и лишь обменялись голами (1:1). Все основные события развернулись в компенсированное время.

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    • «Рома» была близка к победе всего на три минуты. На 94-й счёт в поединке открыл Тэмми Абрахам. Но на 97-й «Милан» отыгрался, равновесие на табло восстановил Алексис Салемакерс.

    Сразу три команды набрали одинаковое количество очков — по 57. «Интер» — на 4 месте, «Милан» — на 5-м, а «Рома» — на 6-м.

    Тур № 33

    «Наполи» может выиграть титул чемпиона Италии уже в среду, 3 мая. Если «Лацио» не сможет выиграть у «Сассуоло». В случае победы римского клуба, судьба скудетто всё равно останется в руках неаполитанцев.

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    На следующий день, 4 мая «Наполи» отправится в гости к «Удинезе». В этом матче «адзурри» достаточно будет сыграть вничью, чтобы завоевать чемпионство.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи 33-го тура пройдут 3 и 4 мая. У «Ювентуса» будет домашняя игра против «Лечче». «Интер» и «Рома» отправятся в гости к «Вероне» и «Монце» соответственно. А «Милан» примет «Кремонезе».

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