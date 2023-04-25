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    Серия А. «Наполи» в шаге от титула

    Итоги 31-го тура чемпионата Италии по футболу

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    Фрагмент матча «Ювентус» — «Наполи»
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    Фрагмент матча «Ювентус» — «Наполи»
    «Наполи» приблизился к титулу чемпиона Италии вплотную. Неаполитанцев от триумфа в сезоне отделяет одна победа и одна осечка «Лацио». «Ювентусу» вернули 15 очков, отобранные ещё в январе. Туринцы взлетели на третье место Серии А. До окончания сезона осталось сыграть 7 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    Скачок вперёд по турнирной таблице сделал «Ювентус» после того, как туринскому коллективу вернули 15 очков. Команда поднялась с седьмого места на третье.

    Потеряла две позиции «Рома», римский клуб теперь занимает пятую строчку в итальянском чемпионате. На одну ступеньку вниз скатились «Интер» (6 место) и «Аталанта» (7 место).

    Календарь и таблица Серии А

    Кардинальные изменения коснулись середины таблицы. По итогам 31-го тура подняться смогли три клуба: «Удинезе» (с 12-го на 9-е), «Монца» (с 13-го на 12-е) и «Салернитана» (с 15-го на 14-е).

    Скатились вниз также три команды. Речь о «Фиорентине» (с 9-го на 10-е), «Сассуоло» (с 10-го на 13-е) и «Эмполи» (с 14-го на 15-е).

    Матч тура

    Центральный поединок 31-го тура прошёл в Турине, в котором «Ювентус» принимал лидера Серии А «Наполи». Встреча завершилась минимальной победой неаполитанского коллектива (1:0). Единственный и победный гол в составе «адзурри» в компенсированное арбитром время забил Джакомо Распадори.

    Джакомо Распадори, игрок «Наполи»
    globallookpress.com

    После этого успеха «Наполи» заработал 78 очков и увеличил отрыв от второго места до 17 пунктов. И это за 7 туров до финиша, в которых будет разыгран 21 балл. Так что клуб из Неаполя близок к титулу чемпиона Италии.

    «Ювентус» теперь не седьмой, а третий в турнирной таблице. Команде вернули 15 очков после того как Олимпийский комитет Италии удовлетворил апелляцию туринцев. Ещё в начале года «Старая синьора» была наказана в финансовых махинациях.

    Крест на амбициях

    «Лацио» практически лишился шансов на чемпионство. В рамках минувшего тура римляне с минимальным счётом проиграли «Торино» (0:1). Игра прошла на домашней арене клуба из Рима.

  • Серия А. «Лацио» мчится в Лигу чемпионов
  • Итоги 30-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 18/04/2023

    • Таким образом «Лацио» остался на втором месте с 61 баллом, но к команде вплотную подобрался «Ювентус», у которого теперь 59 очков.

    Еврозона

    Четвёртое место за собой сохранил «Милан», а это всё ещё зона Лиги чемпионов. «Россонери» одержали победу в домашнем поединке против «Лечче» (2:0). В составе победителей дублем отметился Рафаэль Леао. После успеха, «Милан» аккумулировал 56 очков.

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  • Вчера

    • Столько же баллов у «Ромы», которая позволила себе проиграть на выезде «Аталанте» (1:3). Замыкает еврокубковую шестёрку «Интер». «Нерадзурри» свой матч 31-го тура выиграли у «Эмполи» (3:0).

    Ромелу Лукаку, игрок «Интера»
    globallookpress.com

    Игра прошла в гостях, в этой встрече два мяча в сетку ворот соперника отправил Ромелу Лукаку, плюс ещё один гол на счету Лаутаро Мартинеса. Таким образом «Интер» набрал 54 очка и отстаёт от «Ромы» и «Милана» на два пункта.

    Тур № 32

    Матчи следующего тура пройдут с 28 по 30 апреля. В субботу, 29 апреля «Наполи» сыграет домашнюю игру против «Салернитаны». Победа сможет приблизить неаполитанцев к титулу.

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    Чтобы его оформить досрочно, также нужна ничья или поражение «Лацио» в поединке против «Интера», который состоится в воскресенье, 30 апреля.

    Все прогнозы на Серию А

    У «Милана» будет выездная встреча к «Роме», а завершит программу игрового дня поединок между «Болоньей» и «Ювентусом». Он запланирован на воскрсенье, 30 апреля.

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