Серия А. «Наполи» в шаге от титула

«Наполи» приблизился к титулу чемпиона Италии вплотную. Неаполитанцев от триумфа в сезоне отделяет одна победа и одна осечка «Лацио». «Ювентусу» вернули 15 очков, отобранные ещё в январе. Туринцы взлетели на третье место Серии А. До окончания сезона осталось сыграть 7 туров.

Изменения в турнирной таблице

Скачок вперёд по турнирной таблице сделал «Ювентус» после того, как туринскому коллективу вернули 15 очков. Команда поднялась с седьмого места на третье.

Потеряла две позиции «Рома», римский клуб теперь занимает пятую строчку в итальянском чемпионате. На одну ступеньку вниз скатились «Интер» (6 место) и «Аталанта» (7 место).

Календарь и таблица Серии А

Кардинальные изменения коснулись середины таблицы. По итогам 31-го тура подняться смогли три клуба: «Удинезе» (с 12-го на 9-е), «Монца» (с 13-го на 12-е) и «Салернитана» (с 15-го на 14-е).

Скатились вниз также три команды. Речь о «Фиорентине» (с 9-го на 10-е), «Сассуоло» (с 10-го на 13-е) и «Эмполи» (с 14-го на 15-е).

Матч тура

Центральный поединок 31-го тура прошёл в Турине, в котором «Ювентус» принимал лидера Серии А «Наполи». Встреча завершилась минимальной победой неаполитанского коллектива (1:0). Единственный и победный гол в составе «адзурри» в компенсированное арбитром время забил Джакомо Распадори.

Джакомо Распадори, игрок «Наполи» globallookpress.com

После этого успеха «Наполи» заработал 78 очков и увеличил отрыв от второго места до 17 пунктов. И это за 7 туров до финиша, в которых будет разыгран 21 балл. Так что клуб из Неаполя близок к титулу чемпиона Италии.

«Ювентус» теперь не седьмой, а третий в турнирной таблице. Команде вернули 15 очков после того как Олимпийский комитет Италии удовлетворил апелляцию туринцев. Ещё в начале года «Старая синьора» была наказана в финансовых махинациях.

Крест на амбициях

«Лацио» практически лишился шансов на чемпионство. В рамках минувшего тура римляне с минимальным счётом проиграли «Торино» (0:1). Игра прошла на домашней арене клуба из Рима.

Таким образом «Лацио» остался на втором месте с 61 баллом, но к команде вплотную подобрался «Ювентус», у которого теперь 59 очков.

Еврозона

Четвёртое место за собой сохранил «Милан», а это всё ещё зона Лиги чемпионов. «Россонери» одержали победу в домашнем поединке против «Лечче» (2:0). В составе победителей дублем отметился Рафаэль Леао. После успеха, «Милан» аккумулировал 56 очков.

Столько же баллов у «Ромы», которая позволила себе проиграть на выезде «Аталанте» (1:3). Замыкает еврокубковую шестёрку «Интер». «Нерадзурри» свой матч 31-го тура выиграли у «Эмполи» (3:0).

Ромелу Лукаку, игрок «Интера» globallookpress.com

Игра прошла в гостях, в этой встрече два мяча в сетку ворот соперника отправил Ромелу Лукаку, плюс ещё один гол на счету Лаутаро Мартинеса. Таким образом «Интер» набрал 54 очка и отстаёт от «Ромы» и «Милана» на два пункта.

Тур № 32

Матчи следующего тура пройдут с 28 по 30 апреля. В субботу, 29 апреля «Наполи» сыграет домашнюю игру против «Салернитаны». Победа сможет приблизить неаполитанцев к титулу.

Чтобы его оформить досрочно, также нужна ничья или поражение «Лацио» в поединке против «Интера», который состоится в воскресенье, 30 апреля.

Все прогнозы на Серию А

У «Милана» будет выездная встреча к «Роме», а завершит программу игрового дня поединок между «Болоньей» и «Ювентусом». Он запланирован на воскрсенье, 30 апреля.