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    Невилл: «МЮ» был очень плох в матче с «Вест Хэмом»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал клуб после поражения от «Вест Хэма» (0:1).

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    «"МЮ"в этом матче был очень плох. Хорошо, что тен Хаг видит больше игроков в таких ситуациях. Это поможет ему понять, кого он хочет видеть в команде.

    Настоящее позорище — это Глейзеры. Они ждут, когда пройдет последняя игра на "Олд Траффорд", чтобы уйти? Это было бы типично для них — слабость, уклонение от ответственности до конца!

    Сотрудники клуба, на поле и за его пределами, находятся в неопределенном положении в ожидании новых владельцев! Не говоря уже о подписании новичков и о том, каким будет бюджет! Это уже должно было быть сделано! Никакого класса до самого конца», — написал Невилл в своих соцсетях.

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