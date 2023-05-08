Невилл: «МЮ» был очень плох в матче с «Вест Хэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»раскритиковал клуб после поражения от(0:1).

«"МЮ"в этом матче был очень плох. Хорошо, что тен Хаг видит больше игроков в таких ситуациях. Это поможет ему понять, кого он хочет видеть в команде.

Настоящее позорище — это Глейзеры. Они ждут, когда пройдет последняя игра на "Олд Траффорд", чтобы уйти? Это было бы типично для них — слабость, уклонение от ответственности до конца!

Сотрудники клуба, на поле и за его пределами, находятся в неопределенном положении в ожидании новых владельцев! Не говоря уже о подписании новичков и о том, каким будет бюджет! Это уже должно было быть сделано! Никакого класса до самого конца», — написал Невилл в своих соцсетях.