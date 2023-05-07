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    «Арсенал» всухую обыграл «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В 35-м туре АПЛ «Арсенал» со счетом 2:0 выиграл в гостях у «Ньюкасла».

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    Хозяева начали активнее и могли открыть счет, но к 14-й минуте игра выровнялась и «канониры» смогли трансформировать это в гол. Мартин Эдегор пробил с линии штрафной в правый нижний угол.

    На 71-й минуте Фабиан Шер неудачно подставился под удар и записал на своей счет автогол, а «Арсенал» комфортно завершил поединок.

    АПЛ. 35-й тур
    Ньюкасл — Арсенал 0:2 (0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 — 14 Эдегор, 0:2 — 71, автогол ШерНьюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 82), Бруно Гимараэс, Уиллок (Сен-Максимен, 78), Мерфи (Альмирон, 65), Жоэлинтон (Андерсон, 81), Уилсон (Гордон, 78), ИсакАрсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко (Тирни, 61), Джака, Жоржиньо, Эдегор (Парти, 80), Сака (Нелсон, 87), Мартинелли (Троссард, 80), Габриэл Жезус (Нкетиа, 87)Предупреждения:: Берн (73), Нкетиа (90), Шер (90)

    У «Арсенала» 81 очко. Он отстает на один пункт от «Ман Сити» в борьбе за титул, однако у «горожан» игра в запасе. «Ньюкасл» пока что остается 4-м с 65 баллами, но если МЮ победит «Вест Хэм», то это изменит ситуацию.

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