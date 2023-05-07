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    Аллегри: Борьба за выход в Лигу чемпионов не окончена

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Напомним, сегодня туринцы одолели «Аталанту» (2:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А. Победа позволила «Ювентусу» набрать 66 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Аталанты» 58 пунктов и шестая строчка.

    «Борьба за попадание в Лигу чемпионов завершена? Нет, впереди еще много игр и много очков. Победы миланских команд лишь обострили ее.

    К счастью, над "Интером" и "Лацио" мы имеем преимущество по личным встречам. А вот с "Миланом", с которым нам еще предстоит сыграть, у нас, наоборот, такого преимущества нет», — приводит слова Аллегри Pazzi Di Fanta.

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