Аллегри: Борьба за выход в Лигу чемпионов не окончена

Главный тренервысказался о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

Напомним, сегодня туринцы одолели «Аталанту» (2:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А. Победа позволила «Ювентусу» набрать 66 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Аталанты» 58 пунктов и шестая строчка.

«Борьба за попадание в Лигу чемпионов завершена? Нет, впереди еще много игр и много очков. Победы миланских команд лишь обострили ее.

К счастью, над "Интером" и "Лацио" мы имеем преимущество по личным встречам. А вот с "Миланом", с которым нам еще предстоит сыграть, у нас, наоборот, такого преимущества нет», — приводит слова Аллегри Pazzi Di Fanta.