ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Факел»Два по цене одного. Евсеев спас «Факел» от прямого вылета и подарил «Зениту» чемпионский матч
  • 15:38
    • ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд
  • 15:28
    • «Ювентус» взял верх над «Аталантой»
  • 14:11
    • Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования
  • 13:37
    • Головин выйдет в стартовом составе на матч Лиги 1 «Анже» — «Монако»
  • 13:31
    • Стали известны составы на матч РПЛ «Пари НН» — «Урал»
    Все новости спорта

    «Ювентус» взял верх над «Аталантой»

    «Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Ювентус
    В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде одолел «Аталанту» со счетом 2:0.

    «Аталанта» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта» — «Ювентус»

    Голами в составе команды Массимилиано Аллегри отметились Сэмюэль Айлинг и Душан Влахович.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Ювентус 0:2
    Голы: 0:1 Сэмюэл Айлинг Джуниор (56'), 0:2 Душан Влахович (90 + 9') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Эдерсон (Жереми Бога, 50'), Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич (Луис Мурьель, 60'), Теун Коопмейнерс, Дуван Сапата Ювентус: Сэмюэл Айлинг Джуниор (Филип Костич, 82'), Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 65'), Анхель Ди Мария (Федерико Кьеза, 82'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли (Поль Погба, 65'), Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Хуан Куадрадо, Войцех Щенсны Предупреждения: Адриен Рабьо (62'), Йоаким Мехле (90'), Душан Влахович (90 + 10')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Ювентусу» набрать 66 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Аталанты» 58 пунктов и шестая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Спартак» много не забьют
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Никто в обороне отсиживаться не будет
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • ЦСКА вновь победит?
  • ЦСКА — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 21:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Труа — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Алькарас — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арука — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры