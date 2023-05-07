«Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

«Аталанта» — «Ювентус» Фото: globallookpress.com
Голами в составе команды Массимилиано Аллегри отметились Сэмюэль Айлинг и Душан Влахович.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Ювентус 0:2
Голы: 0:1 Сэмюэл Айлинг Джуниор (56'), 0:2 Душан Влахович (90 + 9') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Эдерсон (Жереми Бога, 50'), Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич (Луис Мурьель, 60'), Теун Коопмейнерс, Дуван Сапата Ювентус: Сэмюэл Айлинг Джуниор (Филип Костич, 82'), Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 65'), Анхель Ди Мария (Федерико Кьеза, 82'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли (Поль Погба, 65'), Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Хуан Куадрадо, Войцех Щенсны Предупреждения: Адриен Рабьо (62'), Йоаким Мехле (90'), Душан Влахович (90 + 10')
Победа позволила «Ювентусу» набрать 66 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Аталанты» 58 пунктов и шестая строчка.