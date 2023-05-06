Стефанович о поражении «Торпедо»: Не могу сказать, что произошло в первом тайме

Форвардпрокомментировал разгромное поражение в матче РПЛ с(1:5).

«Надо отдать должное "Ахмату" — хорошая команда. Второй тайм был лучше первого. Мы выходим из раздевалки всегда максимально готовыми и сконцентрированными.

Честно, не могу сказать, что произошло с нами в первом тайме. В перерыве главный тренер подобрал правильные слова, которые правильно сыграли на нас, и во втором тайме игра была другой.

Мой гол? Когда команда проигрывает с таким счетом после первого тайма…Честно, я чувствовал стыд. Это удручающе. Поэтому скромно отпраздновал гол. Да и счет не позволял разглагольствовать в плане празднования.

Проводим время на базе? Да, мы во вторник заедем на базу и будем готовиться до игры. Тренировки в двухразовом режиме. Если тренерский штаб считает, что это принесет результат и перевернет игру, почему нет. Я всегда за это.

Мы там тренируемся, восстанавливаемся. Ни на что другое не отвлекаемся. Думает только футболе. Все прекрасно понимают, для чего это и с какой целью. Все достаточно адекватно реагируют. Воспринимается как обычные сборы. Привыкать не приходится», — передает слова Стефановича Sport24.

Напомним, что Стефанович забил единственный гол московской команды. «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 9 очков.