«Торпедо» — «Ахмат»: счет матча 1:5, обзор голов

В матче 26-го тура РПЛсо счетом 5:1 разгромил

Грозненцы повели 3:0 еще в первом тайме благодаря голам Дарко Тодоровича, Мохамеда Конате, Владислава Камилова.

После того, как на 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один гол у хозяев, Заим Диванович и Гамид Агаларов забили еще по голу, доведя дело до разгрома.

РПЛ. 26-й тур Торпедо — Ахмат 1:5 (0:3, 1:2) Голы: 0:1 — 12 Тодорович, 0:2 — 19 Конате, 0:3 — 38 Камилов, 1:3 — 74 Стефанович, 1:4 — 77 Конате, 1:5 — 90 АгаларовТорпедо: Бабурин, Юзепчук, Кожемякин, Савич, Самсонов, Каймаков (Орехов, 66), Чурич, Лебеденко (Караев, 46), Андре (Турищев, 66), Рейна, СтефановичАхмат: Шелия, Тодорович, Семенов, Быстров, Богосовац, Швец (Трошечкин, 70), Камилов, Карапузов (Якуев, 87), Диванович (Черняк, 88), Гбамбле (Ильин, 46), Конате (Агаларов, 80)Предупреждения: Швец (9), Лебеденко (45), Юзепчук (53), Савич (81), Караев (81)

«Ахмат» идет 5-м с 43 баллами. «Торпедо» не сможет подняться выше зоны стыковых матчей.