начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Лидс — Манчестер Сити 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.93 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Лидс»).

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