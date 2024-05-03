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    «Арсенал» — «Борнмут». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Борнмутом»

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    «Арсенал»
    Лидер турнирной таблицы АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет дома с «Борнмутом» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 80 очков в 35-ти матчах. На счету команды из Лондона 25 побед, 5 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 85:28.

    В прошлом туре «Арсенал» со счетом 3:2 обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби. Подопечные Микеля Артеты трижды забили к перерыву и, несмотря на два пропущенных мяча во втором тайме, смогли довести дело до победы.

    Таким образом, «Арсенал» в третий раз подряд выиграл в АПЛ. Ранее «канониры» разгромили «Челси» (5:0), а до этого одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).

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    «Борнмут»

    «Борнмут» находится на 10-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 48 очков в 35-ти матчах. На счету «вишен» 13 побед, 9 ничьих и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 52:60.

    «Борнмут» выиграл в двух крайних матчах, не пропустив ни одного гола. После минимальной победы на выезде над «Вулверхэмптоном» (1:0) подопечные Андони Ираолы дома разгромили «Брайтон» (3:0).

    До этого «вишни» набрали одно очко в 3-х встречах, сыграв вничью дома с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Выездные матчи с «Лутоном» (1:2) и «Астон Виллой» (1:3) закончились для «Борнмута» поражениями.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Арсенал» разгромил соперника в гостях со счетом 4:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету «канониров» 8 побед, «Борнмут» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут» с коэффициентом 1.97.

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