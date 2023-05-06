«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Горожане» находится на пороге грандиозного финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы могут выиграть сразу три трофея за один сезон. Они главные фавориты Кубка Англии, имеют отличные шансы в Лиге чемпионов.

В АПЛ «Манчестер Сити» тоже сделал очень важный шаг к победе. 26 апреля команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1. Тогда это приблизило клуб на 2 очка к «Канонирам», который на тот момент лидировали в таблице.

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В последнем туре «Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» (3:0). Эта победа позволила «бело-голубым» вернуться на первое место. Теперь они опережают «Арсенал» на одно очко, имея при этом игру в запасе.

Все прогнозы на АПЛ

Коллектив не знает поражений 19 поединков кряду при трех победах в последних из них, поэтому будет безоговорочным фаворитом игры.

«Лидс»

«Лидс» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 34-х матчах 30 очков.

И в данном случае все указывает на то, что это один из главных претендентов на вылет из АПЛ.

«Лидс» набрал лишь одно очко в пяти матчах. Не удивительно, что у йоркширцев снова сменился тренер — вместо Хави Грасии пришел Сэм Аллардайс.

В последних пяти поединках коллектив не знает побед при четырех поражениях и на этом отрезке клуб пропустил 18 мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,16. Успех «Лидса» оценивается в 15,86, ничья — в 8,52.

В пяти из шести последних матчей хозяева забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч, а также тотал больше 2,5 голов за 1,79, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.