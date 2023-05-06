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    Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Лидс». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лидс»
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    «Сити» уверенно лидирует в АПЛ
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Лидс Лидс
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» находится на пороге грандиозного финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы могут выиграть сразу три трофея за один сезон. Они главные фавориты Кубка Англии, имеют отличные шансы в Лиге чемпионов.

    В АПЛ «Манчестер Сити» тоже сделал очень важный шаг к победе. 26 апреля команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1. Тогда это приблизило клуб на 2 очка к «Канонирам», который на тот момент лидировали в таблице.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Лидс

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  • 1.168.0015.00Бонус$9500
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    В последнем туре «Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» (3:0). Эта победа позволила «бело-голубым» вернуться на первое место. Теперь они опережают «Арсенал» на одно очко, имея при этом игру в запасе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Коллектив не знает поражений 19 поединков кряду при трех победах в последних из них, поэтому будет безоговорочным фаворитом игры.

    «Лидс»

    «Лидс» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 34-х матчах 30 очков.

    И в данном случае все указывает на то, что это один из главных претендентов на вылет из АПЛ.

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    • «Лидс» набрал лишь одно очко в пяти матчах. Не удивительно, что у йоркширцев снова сменился тренер — вместо Хави Грасии пришел Сэм Аллардайс.

    В последних пяти поединках коллектив не знает побед при четырех поражениях и на этом отрезке клуб пропустил 18 мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,16. Успех «Лидса» оценивается в 15,86, ничья — в 8,52.

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    В пяти из шести последних матчей хозяева забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч, а также тотал больше 2,5 голов за 1,79, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.

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    «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
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