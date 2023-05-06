«Манчестер Сити»
«Горожане» находится на пороге грандиозного финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы могут выиграть сразу три трофея за один сезон. Они главные фавориты Кубка Англии, имеют отличные шансы в Лиге чемпионов.
В АПЛ «Манчестер Сити» тоже сделал очень важный шаг к победе. 26 апреля команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1. Тогда это приблизило клуб на 2 очка к «Канонирам», который на тот момент лидировали в таблице.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Лидс
В последнем туре «Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» (3:0). Эта победа позволила «бело-голубым» вернуться на первое место. Теперь они опережают «Арсенал» на одно очко, имея при этом игру в запасе.
Коллектив не знает поражений 19 поединков кряду при трех победах в последних из них, поэтому будет безоговорочным фаворитом игры.
«Лидс»
«Лидс» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 34-х матчах 30 очков.
И в данном случае все указывает на то, что это один из главных претендентов на вылет из АПЛ.
«Лидс» набрал лишь одно очко в пяти матчах. Не удивительно, что у йоркширцев снова сменился тренер — вместо Хави Грасии пришел Сэм Аллардайс.
В последних пяти поединках коллектив не знает побед при четырех поражениях и на этом отрезке клуб пропустил 18 мячей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,16. Успех «Лидса» оценивается в 15,86, ничья — в 8,52.
В пяти из шести последних матчей хозяева забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч, а также тотал больше 2,5 голов за 1,79, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.