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    «Ливерпуль» — «Брентфорд». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брентфордом»

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    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах
    Сегодня в 19:30 по московскому времени на стадионе «Энфилд» состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брентфорд». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Красные» по итогам 34-го тура расположились на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 59 очков. Отставание от «Манчестер Юнайтед», который занимает 4-е место, составляет 4 балла, но при этом манкунианцы сыграли на один матч меньше. На счету «Ливерпуля» 17 побед, 8 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 66:42.

    В предыдущем туре «Ливерпуль» с минимальным счетом переиграл дома «Фулхэм» (1:0). Победу мерсисайдцам принес единственный гол Салаха, который реализовал пенальти на 39-й минуте игры.

    Благодаря 3-м очкам в матче с «Фулхэмом», подопечные Юргена Клоппа продлили свою победную серию в чемпионате до 5-ти матчей, а общая беспроигрышная серия достигла 7-ми встреч. Последний раз «красные» проигрывали в АПЛ 1 апреля, крупно уступив на выезде «Манчестер Сити» (1:4).

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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» набрал 50 очков в 34-х матчах и на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «пчел» 12 побед, 14 ничьих и 8 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 52:44.

    В предыдущем туре «Брентфорд» принимал новичков лиги из «Ноттингем Форест» и смог добиться волевой победы (2:1). К 82-й минуте подопечные Томаса Франка уступали с разницей в один мяч, однако лучший бомбардир «Брентфорда» Тони счет сравнял, а победу «пчелам» принес гол полузащитника Да Силвы, забитый на 94-й минуте матча.

    Таким образом, «Брентфорд» не проигрывает в АПЛ на протяжении трех матчей подряд, ранее сыграв вничью дома с «Астон Виллой» (1:1) и обыграв «Челси» (2:0) на выезде.

    Личные встречи

    В первом круге «Брентфорд» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Всего в 3-х последних матчах на счету на счету каждой из команд по одной победе и еще раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд» с коэффициентом 2.20.

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