«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы проводят довольно противоречивый сезон. Нынешнее 5 место можно назвать провалом, однако команды Юргена Клоппа идет на подъем.

«Ливерпуль» довольно регулярно забивает. В 34 поединках АПЛ игроки команды наколотили уже 66 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд 1X2Новым игрокам 1.454.906.00Бонус$9500

Минувший тур команда Клоппа провела продуктивно. Дома «Ливерпуль» с минимальным счетом переиграл ершистый «Фулхэм».

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются довольно сложно. Из 3 очных поединков «Ливерпуль» выиграл и проиграл по разу.

В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Ливерпуль» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Брентфорд»

Лондонцы за выживание не сражаются, и на том спасибо. «Брентфорд» находится на 9 месте, отставая от идущей седьмой «Астон Виллы» на 4 очка.

«Брентфорд» пропустил уже 44 мяча в свои ворота. Да и вообще, лондонцы чересчур часто играют вничью — 14 раз.

Минувший тур АПЛ принес команде 3 важнейших очка. «Брентфорд» в родных стенах переиграл борца за выживание «Ноттингем Форест» (2:1).

До того «Брентфорд» в лондонском дерби переиграл «Челси» (0:2). Так что сейчас команда находится в отличных кондициях.

Гостям придется крайне непросто на «Энфилде». Между тем, лондонцы не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.44.

На викторию «Брентфорда» дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.

Мерсисайдцы сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов , и наверняка постараются уверенно сыграть не только в атаке, а и в обороне.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -1.5 за 2.15.