«Ливерпуль»
Мерсисайдцы проводят довольно противоречивый сезон. Нынешнее 5 место можно назвать провалом, однако команды Юргена Клоппа идет на подъем.
«Ливерпуль» довольно регулярно забивает. В 34 поединках АПЛ игроки команды наколотили уже 66 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд
Минувший тур команда Клоппа провела продуктивно. Дома «Ливерпуль» с минимальным счетом переиграл ершистый «Фулхэм».
Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются довольно сложно. Из 3 очных поединков «Ливерпуль» выиграл и проиграл по разу.
В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Ливерпуль» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.
«Брентфорд»
Лондонцы за выживание не сражаются, и на том спасибо. «Брентфорд» находится на 9 месте, отставая от идущей седьмой «Астон Виллы» на 4 очка.
«Брентфорд» пропустил уже 44 мяча в свои ворота. Да и вообще, лондонцы чересчур часто играют вничью — 14 раз.
Минувший тур АПЛ принес команде 3 важнейших очка. «Брентфорд» в родных стенах переиграл борца за выживание «Ноттингем Форест» (2:1).
До того «Брентфорд» в лондонском дерби переиграл «Челси» (0:2). Так что сейчас команда находится в отличных кондициях.
Гостям придется крайне непросто на «Энфилде». Между тем, лондонцы не собираются лишь отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.44.
На викторию «Брентфорда» дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -1.5 за 2.15.