ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ» Роберто Де ДзербиСмесь Гвардиолы и Клоппа. Как тренер «Брайтона» Де Дзерби покорил Англию Лионель МессиМесси, Обамеянг, Озил и еще 10 игроков, которые были отстранены своими клубами
  • 23:41
    • «Наполи» не сумел обыграть «Удинезе», но обеспечил себе досрочную победу в Серии А
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    «Ливерпуль» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
    •

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы проводят довольно противоречивый сезон. Нынешнее 5 место можно назвать провалом, однако команды Юргена Клоппа идет на подъем.

    «Ливерпуль» довольно регулярно забивает. В 34 поединках АПЛ игроки команды наколотили уже 66 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Брентфорд

    1X2Новым игрокам
  • 1.454.906.00Бонус$9500
    •

    Минувший тур команда Клоппа провела продуктивно. Дома «Ливерпуль» с минимальным счетом переиграл ершистый «Фулхэм».

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются довольно сложно. Из 3 очных поединков «Ливерпуль» выиграл и проиграл по разу.

    В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Ливерпуль» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

    «Брентфорд»

    Лондонцы за выживание не сражаются, и на том спасибо. «Брентфорд» находится на 9 месте, отставая от идущей седьмой «Астон Виллы» на 4 очка.

    «Брентфорд» пропустил уже 44 мяча в свои ворота. Да и вообще, лондонцы чересчур часто играют вничью — 14 раз.

  • «Арсенал» выместил злость на «Челси» и вернулся на вершину таблицы АПЛ
  • Реакция английских СМИ на победу «канониров» в лондонском дерби
  • 03/05/2023

    • Минувший тур АПЛ принес команде 3 важнейших очка. «Брентфорд» в родных стенах переиграл борца за выживание «Ноттингем Форест» (2:1).

    До того «Брентфорд» в лондонском дерби переиграл «Челси» (0:2). Так что сейчас команда находится в отличных кондициях.

    Гостям придется крайне непросто на «Энфилде». Между тем, лондонцы не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.44.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Брентфорда» дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.

    Мерсисайдцы сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов, и наверняка постараются уверенно сыграть не только в атаке, а и в обороне.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -1.5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Андижан — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ислочь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гамбург — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арминия — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перуджа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Богемиан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры