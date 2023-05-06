«Рубин» обыграл «Краснодар 2», а «Кубань» уступила «Балтике»

Обзор матчей 30-го тура российской Первой лиги.

«Краснодар 2» — «Рубин» 0:1

Единственный гол был забит на 89-й минуте встречи. Точным ударом отличился игрок казанцев Джоэль Фамейе.

Первая лига. «Краснодар 2» — «Рубин» 0:1 Голы: 0:1 — 89 Фамейе

«Рубин» занимает 2-е место в Первой лиге (59 очков). «Краснодар 2» — на 18-й позиции (22).

«Балтика» — «Кубань» 2:0

Хозяева открыли счет на 40-й минуте встреча, а на 73-й минуте поставили точку в этом противостоянии. Дублем в ворота «Кубани» отметился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев.

Первая лига. «Балтика» — «Кубань» 2:0 Голы: 1:0 — 40 Мусаев, 2:0 — 73 Мусаев

После этого матча «Балтика» занимает 1-е место в Первой лиге (61 очко). «Кубань» — на 14-й позиции (33).