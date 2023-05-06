Де Лаурентис: Выслушать предложения по Осимхену? Нет, никогда

Президент «Наполи»заявил, что клуб активировал опцию продления контракта с главным тренером

Также он заявил, что ни при каких обстоятельствах не отпустит Виктора Осимхена.

«Спаллетти — это тот, за кем я гонялся годами, и, наконец, мне удалось привести его в "Наполи". Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру, потому что он великий лидер.

Что касается контракта, я уже воспользовался опцией, которая была в его договоре. Люди не остаются в Неаполе только из-за выбора, Лучано сказал, что влюблен в Неаполь. Теперь он здесь герой и вошел в историю.

Выслушать предложения по Осимхену? Нет, никогда», — сказал Де Лаурентис в эфире Rai1.

Контракт форварда действителен до лета 2025 года. У Спаллетти договор истекал этим летом.