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    Де Лаурентис: Выслушать предложения по Осимхену? Нет, никогда

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб активировал опцию продления контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.

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    Также он заявил, что ни при каких обстоятельствах не отпустит Виктора Осимхена.

    «Спаллетти — это тот, за кем я гонялся годами, и, наконец, мне удалось привести его в "Наполи". Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру, потому что он великий лидер.

    Что касается контракта, я уже воспользовался опцией, которая была в его договоре. Люди не остаются в Неаполе только из-за выбора, Лучано сказал, что влюблен в Неаполь. Теперь он здесь герой и вошел в историю.

    Выслушать предложения по Осимхену? Нет, никогда», — сказал Де Лаурентис в эфире Rai1.

    Контракт форварда действителен до лета 2025 года. У Спаллетти договор истекал этим летом.

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