Божович оценил работу судей в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший главный тренервысказался о работе судей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Я в России встречал и хороших судей — их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определённой команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть.

Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха.

Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе. Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.

Судейский вопрос в России — дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно! Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде.

Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.