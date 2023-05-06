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    Божович оценил работу судей в нынешнем сезоне РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович высказался о работе судей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Я в России встречал и хороших судей — их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определённой команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть.

    Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха.

    Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе. Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.

    Судейский вопрос в России — дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно! Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде.

    Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», — приводит слова Божовича Sport24.

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