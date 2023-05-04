Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста возле дома Неймара

Ультрас «ПСЖ» провели акцию протеста у дома форварда парижан

Фанаты недовольны игрой бразильца и его отношением к своим обязанностям, сообщает ParisienTimes.

Напомним, ранее болельщики парижан протестовали перед зданием штаб-квартиры руководства клуба с требованиями перемен в команде. Они скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

Неймар из-за травмы выбыл из строя до конца сезона-2022/23. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.