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    Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста возле дома Неймара

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    Ультрас «ПСЖ» провели акцию протеста у дома форварда парижан Неймара.

    Неймар
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    Неймар

    Фанаты недовольны игрой бразильца и его отношением к своим обязанностям, сообщает ParisienTimes.

    Напомним, ранее болельщики парижан протестовали перед зданием штаб-квартиры руководства клуба с требованиями перемен в команде. Они скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

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