«ПСЖ» отстранил Месси на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию

отстранилот работы с командой, сообщает RMC Sport.

По данным источника, сразу после матча с «Лорьяном» (1:3) Месси отправился в Саудовскую Аравию по личным делам.

Аргентинец мог это сделать только в том случае, если бы «ПСЖ» не проиграл, о чем ему заранее сообщили главный тренер Кристоф Гальтье и советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Руководство «ПСЖ» отстранило Месси на две недели. В это время он не сможет тренироваться вместе с командой и пропустит ближайшие матчи в чемпионате Франции против «Труа» и «Аяччо».

В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Франции 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач.