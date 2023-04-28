Президент Ла Лиги считает, что «Барселона» не сможет вернуть Месси

Президент испанской Ла Лигипо-прежнему считает, чтоне сможет подписатьэтим летом из-за финансовых проблем.

«Все сложно. Конечно, время еще есть, но для этого должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это обязательное условие для трансфера Месси.

И есть еще один момент. Это зарплата Месси. Есть много переменных. "Барселона" не похожа на "ПСЖ", у которого есть нефть и деньги вместе с большим зарплатным фондом.

Клубу приходится сокращать фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков. Это как в метро — нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что Месси готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Также появилась информация, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Одной из причин такого решения называли нежелание соглашаться на сокращение зарплаты.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.