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    Президент Ла Лиги считает, что «Барселона» не сможет вернуть Месси

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    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас по-прежнему считает, что «Барселона» не сможет подписать Лионеля Месси этим летом из-за финансовых проблем.

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    «Все сложно. Конечно, время еще есть, но для этого должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это обязательное условие для трансфера Месси.

    И есть еще один момент. Это зарплата Месси. Есть много переменных. "Барселона" не похожа на "ПСЖ", у которого есть нефть и деньги вместе с большим зарплатным фондом.

    Клубу приходится сокращать фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков. Это как в метро — нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти», — приводит слова Тебаса Marca.

    Ранее сообщалось, что Месси готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

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    • Также появилась информация, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Одной из причин такого решения называли нежелание соглашаться на сокращение зарплаты.

    Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

    Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.

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