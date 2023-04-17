Лапорта: Месси вернется в «Барселону»

Президент «Барселоны»ответил на вопрос о возвращении в состав каталонской команды ее бывшего лидера, аргентинца

«Возвращение Месси в "Барселону" в 2023 году? Лео знает, что "Барселона" всегда будет его домом», — передает слова Лапорты Sport.es.

Напомним, что аргентинец выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

В августе 2021 года Месси покинул «Барселону» и перешел во французский «Пари Сен-Жермен», соглашение с которым рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.