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    Месси готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов принять предложение «Барселоны» даже с учетом того, что ему придется пойти на уступки по зарплате.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации каталонского издания, 35-летний аргентинец готов к значительному сокращению зарплаты ради возвращения в «Барсу».

    Ранее сообщалось, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Одной из причин такого решения называли нежелание соглашаться на сокращение зарплаты.

    Позже появилась информация, что «Барселона» готов предложить семикратному обладателю «Золотого мяча» двухлетний контракт.

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    • Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

    Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.

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