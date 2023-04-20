Месси готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»готов принять предложениедаже с учетом того, что ему придется пойти на уступки по зарплате.

По информации каталонского издания, 35-летний аргентинец готов к значительному сокращению зарплаты ради возвращения в «Барсу».

Ранее сообщалось, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Одной из причин такого решения называли нежелание соглашаться на сокращение зарплаты.

Позже появилась информация, что «Барселона» готов предложить семикратному обладателю «Золотого мяча» двухлетний контракт.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.