«Барселона» предложит Месси двухлетний контракт

Возвращениестанет приоритетной цельюэтим летом, утверждают испанские СМИ.

По информации El Mundo Deportivo, каталонский клуб готов предложить аргентинцу двухлетний контракт.

В «Барселоне» уверены, что переход Месси принесет клубу до трети доходов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» не готов идти на уступки по зарплате.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.