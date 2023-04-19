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    «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт

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    Возвращение Лионеля Месси станет приоритетной целью «Барселоны» этим летом, утверждают испанские СМИ.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации El Mundo Deportivo, каталонский клуб готов предложить аргентинцу двухлетний контракт.

    В «Барселоне» уверены, что переход Месси принесет клубу до трети доходов в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что Месси решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» не готов идти на уступки по зарплате.

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    • Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в общении с болельщиками заявил, что Месси вернется в команду.

    Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли продлить контракт с легендой клуба из-за финансовых правил Ла Лиги.

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