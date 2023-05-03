Комбаров: В будущем вижу себя главным тренером «Спартака»

Главный тренер петербургской «Звезды»признался, что в будущем рассчитывает возглавить московский

«Для меня работа в РПЛ — цель. Пока мой тренерский стаж очень маленький, громких слов не хотелось бы говорить. Буду развиваться и двигаться вперед. Хочется, чтобы всё было хорошо.

Приятно, что такое доверие (к молодым тренерам — прим.) есть. Но в футболе одного доверия мало, всё может перевернуться с ног на голову в одну секунду. Знаю, что рано или поздно шанс будет всегда. И как только он появится, я должен буду им воспользоваться.

Вижу ли себя главным тренером "Спартака" в будущем? Вижу, конечно. Могу только сказать, что есть огромное желание помочь команде выиграть титул», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрий Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год.