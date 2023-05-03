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    Комбаров: В будущем вижу себя главным тренером «Спартака»

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    Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров признался, что в будущем рассчитывает возглавить московский «Спартак».

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Для меня работа в РПЛ — цель. Пока мой тренерский стаж очень маленький, громких слов не хотелось бы говорить. Буду развиваться и двигаться вперед. Хочется, чтобы всё было хорошо.

    Приятно, что такое доверие (к молодым тренерам — прим.) есть. Но в футболе одного доверия мало, всё может перевернуться с ног на голову в одну секунду. Знаю, что рано или поздно шанс будет всегда. И как только он появится, я должен буду им воспользоваться.

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    • Вижу ли себя главным тренером "Спартака" в будущем? Вижу, конечно. Могу только сказать, что есть огромное желание помочь команде выиграть титул», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

    Напомним, Дмитрий Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год.

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