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    Черданцев раскритиковал хамский стиль общения Карпина с журналистами

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    Известный комментатор Георгий Черданев раскритиковал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина за грубую манеру общения с представителями СМИ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?», — ответил Карпин журналисту на вопрос о разговоре с арбитрами вскоре после матча со «Спартаком» (1:1).

    «После матча — эмоциональная реакция Валерия Карпина, его очередная попытка не очень корректно общаться с коллегами-журналистами.

    Не совсем, мягко говоря, корректная манера общения главного тренера не только "Ростова", но и сборной по отношению к журналистам, которые в свою очередь вели себя исключительно профессионально, никаких глупостей не спрашивали. А что же еще спрашивать корреспонденту после удаления тренера и такой эмоциональной концовки? Наоборот, было бы странно, если б этот вопрос не был задан.

    Причем это уже не первый раз — такая манера общения с журналистами. Мне кажется, нужно что-то менять главному тренеру сборной.

    Мало ли, нервы… Вы можете себе представить такое в Европе, в которой Валерий Георгич прожил, отыграл много лет? Это совершенно недопустимо! Представить себе я не могу, чтобы тренер себе позволял такой способ общения в Англии на пресс-конференции или в Испании той же, в Италии тем более…», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

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