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    Аленичев: Дзюба — топ-футболист для России

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Несмотря на то что Дзюба не играл полгода, это топ-футболист для нашего чемпионата.

    Когда он подписывал контракт, я однозначно сказал, что он забьет как минимум восемь мячей. Он будет продолжать помогать команде и голевыми передачами.

    Но и не надо скрывать, что уровень чемпионата у нас не растет. Может быть, даже деградирует с учетом нынешней обстановки. Иностранцы у нас хорошие не приезжают. А тех, что остались, можно пересчитать по пальцам.

    Думаю, Дзюба еще забьет за пять туров. Здесь ничего такого не произошло. Подписать с ним новый контракт будет правильным решением Локомотива», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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    • Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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