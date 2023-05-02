Аленичев: Дзюба — топ-футболист для России

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о нападающем «Локомотива»

«Несмотря на то что Дзюба не играл полгода, это топ-футболист для нашего чемпионата.

Когда он подписывал контракт, я однозначно сказал, что он забьет как минимум восемь мячей. Он будет продолжать помогать команде и голевыми передачами.

Но и не надо скрывать, что уровень чемпионата у нас не растет. Может быть, даже деградирует с учетом нынешней обстановки. Иностранцы у нас хорошие не приезжают. А тех, что остались, можно пересчитать по пальцам.

Думаю, Дзюба еще забьет за пять туров. Здесь ничего такого не произошло. Подписать с ним новый контракт будет правильным решением Локомотива», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.