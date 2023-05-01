Дзюба: В «Локомотиве» я как родной, наконец-то нашел любовь

Нападающий «Локомотива»высказался о возможном продлении контракта с «железнодорожниками».

«Полноценный контракт с "Локомотивом"? Честно, вообще сейчас не думаю, правда.

По‑моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после.

Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно.

Сейчас я просто играю, кайфую, получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли. Мысли сейчас только о том, чтобы мы поднялись как можно выше, а не о контракте.

Мне здесь правда очень нравится, с первого дня я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. Хотя в Питере меня тоже любили, кроме виража», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.