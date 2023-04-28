Дзюба недоволен предложением «Локомотива» по новому контракту

начал переговоры с нападающимо новом контракте.

По информации журналиста Ивана Карпова, в начале недели стороны провели первый раунд переговоров.

«Локомотив» предлагает Дзюбе соглашение по схеме «1+1», тогда как 34-летний футболист хочет контракт на два года.

Игрока также не устраивает, что «Локомотив» хочет снизить его зарплату.

Ожидается, что новый контракт будет подписан ближе к концу текущего сезона.

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.