Ибрагимович может не сыграть в этом сезоне и перейти в «Монцу»

Нападающийс большой долей вероятности не сыграет больше в этом сезоне.

По информации Football Italia, 41-летний шведский футболист прошел медицинский осмотр, после которого стало известно, что у него мало шансов вернуться на поле до конца сезона.

Ибрагимович летом станет свободным агентом, поскольку «Милан» не собирается продлевать с ним контракт. Несмотря на это, форвард не собирается завершать карьеру.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что Златан может продолжить карьеру в «Монце», которая попытается подписать игрока.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл четыре матча в Серии А, забив один гол.