Ибрагимович может не сыграть в этом сезоне и перейти в «Монцу»

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
По информации Football Italia, 41-летний шведский футболист прошел медицинский осмотр, после которого стало известно, что у него мало шансов вернуться на поле до конца сезона.
Ибрагимович летом станет свободным агентом, поскольку «Милан» не собирается продлевать с ним контракт. Несмотря на это, форвард не собирается завершать карьеру.
Инсайдер Николо Скира сообщает, что Златан может продолжить карьеру в «Монце», которая попытается подписать игрока.
В текущем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл четыре матча в Серии А, забив один гол.