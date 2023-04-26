«Интер» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италиина своем поле переигралсо счетом 1:0.

Судьба встречи решилась на 15-й минуте противостояния, когда точный удар Федерико Димарко с передачи Николо Бареллы принес победу миланской команде.

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч Интер — Ювентус — 1:0 Гол: 1:0 — 15 ДимаркоИнтер: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 78), Мхитарян, Чалханоглу (Гальярдини, 82), Барелла (Брозович, 68), Джеко (Лукаку, 68), Мартинес (Корреа, 78)Ювентус: Перин, Де Шильо, Бонуччи (Данило, 68), Алекс Сандро, Бремер, Костич (Милик, 46), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Миретти (Погба, 79), КьезаПредупреждения: Локателли (59), Мхитарян (90)

В первом матче в Турине команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, подопечные Симоне Индзаги смогли выйти в финал Кубка Италии, где сыграют с победителем пары «Кремонезе» — «Фиорентина».