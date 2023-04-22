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    Савичев: Пока есть шанс мы будем карабкаться, кусать, выкладываться

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    Тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24-го утар РПЛ.

    Николай Савичев
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    Николай Савичев

    «Было два разных тайма. Сражение команд, которые борются за выживание. Сначала проигрывали, потом сравняли счет. На второй тайм вышли с большим желанием. Второй тайм проиграли за семь минут. Нельзя в таких матчах давать психологическое преимущество.

    Пока есть шанс мы будем карабкаться, кусать, выкладываться. Сегодня был шанс приблизиться. Но, к сожалению, мы этим не воспользовались. Осталось шесть игр. Каждая игра для нас как финал. Я верю в то, что "Торпедо" останется в РПЛ. Пока не закончится последняя игра чемпионата», — приводит слова Савичева «Спорт-Экспресс».

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    • После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).

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