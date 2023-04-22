Савичев: Пока есть шанс мы будем карабкаться, кусать, выкладываться

Тренерпрокомментировал поражение от(2:4) в матче 24-го утар РПЛ.

«Было два разных тайма. Сражение команд, которые борются за выживание. Сначала проигрывали, потом сравняли счет. На второй тайм вышли с большим желанием. Второй тайм проиграли за семь минут. Нельзя в таких матчах давать психологическое преимущество.

Пока есть шанс мы будем карабкаться, кусать, выкладываться. Сегодня был шанс приблизиться. Но, к сожалению, мы этим не воспользовались. Осталось шесть игр. Каждая игра для нас как финал. Я верю в то, что "Торпедо" останется в РПЛ. Пока не закончится последняя игра чемпионата», — приводит слова Савичева «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).