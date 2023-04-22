Талалаев: Мы продолжаем участвовать в войне за сохранение прописки в РПЛ

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:2) в матча 24-го тура РПЛ.

«Очень сложно комментировать. Отдали не только эмоции, но и голос. Неплохая игра по содержанию. Очень зрелищная. Очень понравилась игра. "Торпедо" без тренерского давления играл. Совершили несколько ошибок. Обсудили их в перерыве. Очень понравилось, как люди выходили на замену. После второго гола команда совсем раскрепостилась. Болельщикам должна была понравится игра.

Поблагодарил команду соперников, они не чужие люди. Пусть они идут своим путем. А мы продолжаем участвовать в войне под названием остаться в РПЛ.

Мне даже сегодня хотелось помочь "Торпедо". Это мой родной клуб. Я сегодня боролся с этим чувством. Желаю "Торпедо" только удачи», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).