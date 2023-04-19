Джикия: Наша команда полностью берет на себя ответственность за поражение

Защитниквысказался о поражении своей команды от(1:2) в матче Кубка России.

«Есть факт — мы проиграли. Вот и всё. Не нужно искать каких-то отговорок. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было. Наоборот — хорошо разбирали соперника, знали обо всех сильных сторонах. Они действовали так, как мы и предполагали — в основном это контратаки и подачи с флангов. Таким образом мы и пропустили два гола сегодня.

Никто в команде не удовлетворён результатом. Наша команда полностью берет на себя ответственность за поражение. Сейчас долго сидели разговаривали в раздевалке — все и всё понимают. Никто не хотел такого результата, но так уж получилось, к сожалению. Хочется извиниться перед болельщиками, которые поддерживают нас не только здесь, на трибуне, но и по всей России.

На сегодняшний день не готов играть весь матч. Процесс восстановления ещё идёт. Надеюсь, что к следующей игре моё состояние улучшится. Сыграю ли в следующем матче? С божьей помощью.

Цели на сезон? Побеждать в каждом матче. Мы продолжаем играть в чемпионате России. Вылет из Кубка может психологически повлиять на "Спартак"? Нет, не может. Будем разбираться, почему идут поражения», — приводит слова Джикии «Чемпионат».