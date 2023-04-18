Хусаинов: Три пенальти в ворота «Торпедо» — это определенный заказ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о судейских решениях в матче между «Спартаком» и «Торпедо» в 23 тура РПЛ.

В первом тайме Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо». После перерыва рефери удалил двух игроков «Спартака» — Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса.

«Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жесткие решения по "Торпедо" в первой половине.

Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам еще и удалил Клотета.

На мой взгляд, это определенный заказ. Подобное оговаривается еще до матча.

Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями "Спартака" были приняты определенные решения.

Потому и в игре с "Динамо" назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», — приводит слова Хусаинова RT.

Напомним, «Спартак» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:1.