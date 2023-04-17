Слуцкий о Кварацхелии: «Наполи» выиграл в лотерею

Известный тренерпризнался, что его не удивляют успехив «Наполи».

Ранее Кварацхелия играл под руководством Слуцкого за казанский «Рубин».

«Я не удивлен тем, что он сейчас показывает. Никто не знал о нем до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не пользуется популярностью в Европе.

Но зато в России все знали. Его качества, его нынешнее положение в мировом футболе никого из нас не удивляют.

Я поздравляю "Наполи" с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок они получили игрока стоимостью 100 миллионов фунтов.

Год назад был очень серьезный интерес со стороны "Тоттенхэма". Все было почти решено. У него были те же качества, тот же стиль игры. Но у нас в России есть такая фраза: "если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком". Если начать играть на новом уровне в Серии А, это поможет твоему развитию.

Квара уже обладал этими качествами, но совершенствует их в такой крупной команде, как "Наполи", которая борется за главные титулы. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги — все это помогает ему становится все сильнее и сильнее», — приводит слова Слуцкого Sky Sports.