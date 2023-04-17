ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча
  • 14:55
    • Зидану предложили 120 млн евро за два года работы в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    Слуцкий о Кварацхелии: «Наполи» выиграл в лотерею

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии
    Известный тренер Леонид Слуцкий признался, что его не удивляют успехи Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    Ранее Кварацхелия играл под руководством Слуцкого за казанский «Рубин».

    «Я не удивлен тем, что он сейчас показывает. Никто не знал о нем до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не пользуется популярностью в Европе.

  • Семин о Кварацхелии: Марадона в этом возрасте так не играл
  • Читайте по теме

    • Но зато в России все знали. Его качества, его нынешнее положение в мировом футболе никого из нас не удивляют.

    Я поздравляю "Наполи" с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок они получили игрока стоимостью 100 миллионов фунтов.

    Год назад был очень серьезный интерес со стороны "Тоттенхэма". Все было почти решено. У него были те же качества, тот же стиль игры. Но у нас в России есть такая фраза: "если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком". Если начать играть на новом уровне в Серии А, это поможет твоему развитию.

  • История Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
  • Что мы можем узнать благодаря удивительному взлету грузинского хавбека?
  • 21/03/2023

    • Квара уже обладал этими качествами, но совершенствует их в такой крупной команде, как "Наполи", которая борется за главные титулы. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги — все это помогает ему становится все сильнее и сильнее», — приводит слова Слуцкого Sky Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА мчит в Казань с целью взять серию под свой контроль
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Прервет ли «Ливерпуль» серию без побед?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Фиорентина» приблизится к зоне еврокубков в Серии А
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры