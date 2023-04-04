Семин о Кварацхелии: Марадона в этом возрасте так не играл

Известный тренерсравнил полузащитника «Наполи»с легендой неаполитанского клуба

«Марадона в этом возрасте так не играл.

Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из "Бока Хуниорс" в свой первый европейский клуб "Барселону" в тот же 21 год, в который Хвича перешел в "Наполи".

И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26.

А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного.

Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. "Наполи" — лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 24 матча, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.